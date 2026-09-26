Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, non è certamente un calciatore di quelli che si tirano indietro quando la tensione inizia a salire. Il portiere della Nazionale, durante il corso della sua carriera calcistica, è stato protagonista di diversi faccia a faccia molto accesi. L'ultimo è arrivato proprio il termine di Italia-Belgio, partita andata in scena ieri sera allo Stadio Olimpico, ma quello con Romelu Lukaku è soltanto l'ultimo episodio di una lista piuttosto lunga.

Tutte le volte che Gigio ha perso il lume della ragione

L'ultimo episodio, come detto in precedenza, risale alla sfida di ieri sera traterminata col risultato di 0-2. Nel finalefischiato dal pubblico dello Stadio Olimpico, ha risposto mostrando il risultato con le dita, un gesto che non è piaciuto per niente a Donnarumma. Dopo il triplice fischio infatti, il capitano azzurro ha raggiunto l'attaccante belga fino a centrocampo e i due si sono affrontati a distanza molto ravvicinata. Soltanto l'intervento dell'arbitro e di altri compagni di squadra ha evitato che la situazione degenerasse.

Pochi mesi prima però, Donnarumma aveva vissuto un'altra serata a forte tensione con la maglia della Nazionale. Durante Bosnia- Italia del 31 marzo, terminata con l'eliminazione degli azzurri i calci di rigore, Gigio si era scontrato con il collega di reparto Nicola Vasilij. Dopo l'errore dal dischetto di Pio Esposito, calciatore nerazzurro, l'esultanza del portiere bosniaco aveva fatto infuriare Donnarumma. Secondo varie ricostruzioni, il portiere italiano avrebbe strappato i foglietti sui quali il bosniaco conservava le varie indicazioni relative ai rigoristi italiani.

Il faccia a faccia con O'Nien e l'episodio Cubarsì

Anche la sua avventura in Inghilterra ha regalato momenti di forte tensione. Il 1° gennaio 2026 duranteDonnarumma è stato protagonista di un faccia a faccia molto duro conNel finale della partita, terminata 0-0, tra il portiere italiano e il difensore dei Black Cats la tensione è salita a tal punto da rendere necessario l'intervento dell'arbitro, dei compagni di squadra e di Guardiola stesso.

Altro episodio molto controverso era avvenuto ai tempi del PSG. Durante i quarti di finale di Champions League del 2024 contro il Barcellona, il portiere italiano ha avuto un testa a testa con il giovanissimo Pau Cubarsì. La tensione però, è durata pochissimo: Donnarumma si è immediatamente calmato e il confronto con Cubarsì, allora poco più che 17enne, è culminato con un abbraccio.

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Sempre nel 2022, dopoa Wolverhampton,reagì a degli insulti ricevuti da un tifoso mentre stava raggiungendo il pullman della nazionale. Dopo essere stato preso di mira più volte, il portiere ha deciso di voltarsi individuare l'uomo, che indossava una maglietta delper poi avvicinarsi e intimargli di smetterla.