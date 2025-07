Letizia: “Crolla il castello Inter: sorridono Allegri, Tare e i tifosi del Milan”

Crollo Inter, Allegri sorride e lancia un messaggio chiaro — Poi ha proseguito: "Massimiliano Allegri, dal suo angolo, nel frattempo prende appunti e sorride: guarda l’ex presunta corazzata Inter crollare rovinosamente sotto i colpi secchi nemici e quelli ancor più dolorosi degli amici. L’impero è finito in disgrazia: un’occasione in più per ricordarsi quanto sia obbligatorio fare tutte le cose e fatte bene. Un messaggio da recapitare in fretta e ben chiaro a Giorgio Furlani".

Il lavoro di Tare sulle trattative in entrata e in uscita — Infine, Letizia ha parlato del lavoro di Tare nelle trattative di mercato: "Quindi, venendo al campo, Tare conta di chiudere Jashari entro il raduno, con l’ultimo rilancio da 38 milioni: sarebbe un record per il Bruges, che può tirare la corda me che sa che non conviene farla spezzare. Con Ricci e Jashari vicino a Modric, questa squadra nasce col pallino di palleggiare: un bel bigliettino da visita contro i detrattori. In difesa, il discorso Thiaw rischia di diventare un problema: se non accetta il Como, che almeno porti lui la squadra. Per i terzini, profilo basso: si punta al colpo “alla Tare”, se quello “alla Moncada” non soddisfa più le vostre fantasie".

Ha aggiunto: "Due ragazzi di prospettiva, costo basso e rendimento potenziale alto: non gli acquisti più semplici del mondo, ma nemmeno quelli che preoccupano di più."

La questione attacco — Letizia ha concluso poi parlando della situazione numero nove: "Perché è davanti che è tutto un rebus: sarà difficile vedere la nuova punta in campo, prima di Leeds-Milan a Dublino. L’attesa? È vagamente ansiosa, ma se ne varrà veramente la pena, si trasformerà essa stessa in piacere, come il famoso adagio racconta".