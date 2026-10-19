Dopo il comunicato diffuso nella giornata di ieri, l’Eintracht Francoforte ha riunito i propri soci nell’assemblea generale per ufficializzare la separazione da Markus Krösche, che lascia la guida dell’area sportiva del club tedesco. Nel corso dell’appuntamento, il presidente Mathias Beck ha ringraziato pubblicamente l’ormai ex direttore tecnico per il lavoro svolto nei suoi anni di gestione, raccogliendo l’applauso della sala.

"Sarò per sempre uno di voi": le parole di Krösche

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"Oggi posso solo ringraziarvi per cinque anni di grandi successi ed emozioni fortissime. Mi avete mostrato cosa significa essere una società di tradizione e cosa si può realizzare con l’Eintracht Francoforte. Ho indossato la giacca con lo stemma del club di proposito. Negli ultimi anni sono stato un 'Eintrachtler' e rimarrò sempre uno di voi".

Direzione Milan? Le ultime

Intervenuto sul palco per il suo ultimo intervento da tesserato dell’Eintracht Francoforte,ha ripercorso il quinquennio trascorso alla guida dell'area tecnica,davanti alla platea dei soci. Queste le sue dichiarazioni riportate dal giornalista Christopher Michel:Come riportato da 'Sky Sport DE' e confermato dalla 'BILD', nonostantenon sia più il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, il suo contratto resta valido fino al 2028. Per portare in Italia il dirigente 46enne, ildovrà versare nelle classe del club tedesco: una clausola d'uscita inserita per volontà del tedesco. Le parti sono in contatto costante negli ultimi giorni, ma ancora