Lecce-Milan, ecco data e orario della conferenza di Conceicao | PM News

Nella giornata di sabato 8 marzo , alle ore 18:00 , il Milan di Sérgio Conceicao affronterà allo stadio 'Via del Mare' a Lecce la Lazio , nell'anticipo della 28^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025 . I rossoneri, dopo la tripla sconfitta contro il Torino, il Bologna e la Lazio sono chiamati ad un cambio di marcia repentino, anche se ormai sembra davvero impossibile una qualificazione alla prossima Champions League . Le squadre da superare stanno diventando tante, ma in palio ci potrebbe sempre essere un posto per una coppa europea.

Intanto, come detto, Sérgio Conceicao interverrà in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il tecnico lusitano lo farà alle ore 13:30 di domani, venerdì 7 marzo, nella sala stampa del Centro Sportivo di Milanello. L'allenatore del Diavolo, quindi, come di consueto risponderà alla vigilia alle domande dei giornalisti presenti per presentare la sfida di campionato.