Lecce-Milan, Bianchin: “Una partita allegriana nel bene e nel male”

Dopo la sconfitta inattesa alla prima di campionato contro la Cremonese, il Milan ha vinto a Lecce. È stata una vittoria importante, che ha sollevato il morale e ha regalato un po' di serenità agli uomini di Allegri in vista della sosta per le nazionali. Durante un episodio de 'La Tripletta', contenuto che esce settimanalmente sul canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha commentato la sfida. Di seguito, si riportano le parole del giornalista che segue abitualmente i rossoneri.
Il suo commento sul Milan di Allegri: "Una partita allegriana, un Milan allegriano. Nel bene e nel male. Male il primo tempo, bene il secondo tempo. Nel primo tempo molto male: Milan e Lecce che si equivalgono. Dal punto di vista estetico, chi l'ha vista dal divano secondo me si è annoiato parecchio. Nel secondo tempo, invece, bene. Con un Milan concreto, con delle occasioni create. Non è stato solo un Milan da due palle gol, due gol. Alcuni giocatori erano nella loro posizione, schierati nel modo giusto".
Sul Lecce: "Il Lecce, onestamente, male. Poca cosa: confermo la mia candidatura per la retrocessione, purtroppo per loro, anche se nel secondo tempo hanno fatto un po' meglio, con alcuni subentrati davanti".
