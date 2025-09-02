Lecce-Milan, Bianchin: “Una partita allegriana nel bene e nel male”

Dopo la sconfitta inattesa alla prima di campionato contro la Cremonese, il Milan ha vinto a Lecce. È stata una vittoria importante, che ha sollevato il morale e ha regalato un po' di serenità agli uomini di Allegri in vista della sosta per le nazionali. Durante un episodio de 'La Tripletta', contenuto che esce settimanalmente sul canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha commentato la sfida. Di seguito, si riportano le parole del giornalista che segue abitualmente i rossoneri.