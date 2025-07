Leao si allena in Costa Smeralda: Bianchin, “Capiremo subito quanto avrà voglia”

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è espresso su X in merito a Rafael Leao, giocatore del Milan

Il futuro del Milan passa anche dalle reazioni dei suoi uomini chiave. Luca Bianchin , giornalista de La Gazzetta dello Sport , si è espresso su X in merito a Rafael Leao , sottolineando come il suo atteggiamento e le sue performance saranno determinanti nella nuova era Allegri.

"Rafa Leao nei giorni scorsi ha iniziato a lavorare da solo per essere pronto al raduno col Milan. Leao si è allenato in Costa Smeralda e ha avuto un aiuto da Dario Marcolin, ex compagno di Allegri al Cagliari. È atteso a Milanello domani sera. Lunedì primo allenamento".