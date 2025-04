LA SCELTA È CHIARA: CONTE! E ORA MILAN-ATALANTA

Il Milan è davanti a un bivio e non può più rimandare la scelta per la panchina. Tutti gli indizi portano ad Antonio Conte: si libererà dal Napoli e il suo profilo convince società e tifosi. Ma attenzione anche a Carlo Ancelotti, che lascerà il Real Madrid e rappresenta una suggestione fortissima per il popolo rossonero. Sullo sfondo, sempre presente, Massimiliano Allegri. Nel frattempo, domani sera si gioca Milan-Atalanta: una sfida cruciale per chiudere bene la stagione e preparare al meglio il futuro. Ne parliamo nel nuovo video sul nostro canale.