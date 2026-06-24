L'elezione del nuovo presidente della Figc che si è tenuta a Roma ha segnato la vittoria netta di Giovanni Malagò. L'ex numero uno del CONI ha trionfato su Giancarlo Abete con il 68,58% dei voti, assumendo con effetto immediato la guida della Federazione. Tra i nomi circolati nelle ore successive alle votazioni spiccano quelli di Antonio Conte e Paolo Maldini. Indiscrezioni che hanno scatenato tutta l'ironia di Sandro Sabatini, che ha spiegato come questi due profili sarebbero dovuti essere presi in considerazione dal Milan anziché dalla Nazionale.

Milan, le parole di Sabatini su Maldini e Conte

“Quando la mattina apro la Gazzetta e vedo in prima pagina Conte e Maldini, beh, chiudo gli occhi per un attimo. Penso subito: ‘Ecco, questo è il titolo sul nuovo Milan’. Un binomio del genere avrebbe un senso logico enorme. E invece scopro che è un titolo sulla nuova Nazionale. Riapro il giornale e trovo la faccia di Malagò al posto di quella di Cardinale. Questo progetto, invece, doveva essere il Milan. Conte è un allenatore che sa fare anche il manager. Maldini è il manager perfetto per fare da punto di riferimento”.

Milan, perché Cardinale non ha puntato su Conte e Maldini

Milan, Maldini davvero in Nazionale?