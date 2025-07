La moglie di Çalhanoğlu risponde a Lautaro: stoccata al capitano dell’Inter

La pesante sconfitta in finale di Champions League per l'Inter ha lasciato pesanti strascichi sul morale dei giocatori , come dimostra il rapporto teso tra Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu .

La sconfitta di ieri sera per 2-0 al Mondiale per Club contro il Fluminense ha ulteriormente aumentato gli animi. Il messaggio del capitano nerazzurro nel post-partita è stato chiaro: "Ho visto cose che non mi sono piaciute. Chi non vuole restare all'Inter, vada via".