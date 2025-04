La fine di un’era: Marco Simone gioca la sua ultima al Milan, 11 aprile 2002 

L’11 aprile 2002 segna un momento importante nella storia recente del Milan: Marco Simone , una delle bandiere rossonere degli anni ‘90, gioca la sua ultima partita con la maglia del Diavolo. Il contesto è la semifinale di ritorno di Coppa UEFA , con il Milan che affronta il Borussia Dortmund in una sfida decisiva per l’accesso alla finale. Il match, che si gioca a San Siro, termina 3-1 per i rossoneri, con reti di Pippo Inzaghi, Cosmin Contra e Serginho, che confermano la superiorità della squadra di Ancelotti in quella stagione.

Simone entra in campo al 68’ al posto di Andriy Shevchenko, in un match che segna la fine di un’era per il calciatore milanese, protagonista di tanti successi con il Milan. Quella partita, insieme alla sua carriera in rossonero, rappresenta un capitolo importante per la squadra e per i tifosi, che vedono un altro grande nome, simbolo degli anni d’oro, salutare il club.