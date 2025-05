La Curva Nord dell’Inter si ‘scioglie’: ecco i motivi

La Curva Nord dell'Inter non è più un gruppo unito. I tifosi organizzati nerazzurri hanno comunicato i motivi sui canali social ufficiali

La Curva Nord dell'Inter non è più un gruppo unito. Con una nota apparsa sul profilo Instagram, gli ultras dell'Inter hanno annunciato la decisione di essere indipendenti dividendosi in vari gruppi e non più un gruppo coese. Ecco il comunicato.