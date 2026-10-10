Da Lilla spunta un retroscena sul rapporto tra Olivier Giroud e Davide Ancelotti. Il centravanti francese, che a settembre ha compiuto 40 anni, ha rivelato di rivolgersi al proprio allenatore dandogli del "lei", nonostante il figlio di Carlo abbia tre anni in meno di lui.

La dichiarazione di Giroud sul rapporto con Davide Ancelotti

"Anche se sono più grande, gli do sempre del lei".

L'ex attaccante delha spiegato così la propria posizione sul rispetto dei ruoli all'interno della squadra:

Un'abitudine mantenuta dal campione del mondo 2018 per evidenziare la gerarchia e trasmettere disciplina ai compagni più giovani del Lille, in un contesto calcistico moderno orientato verso una maggiore informalità tra atleti e staff tecnico.

Il rendimento del Lille

può contare sull'esperienza dell'ex centravanti di Arsenal, Chelsea e Milan in questo primo periodo sulla panchina del. L'avvio di stagione del club in Ligue 1 è stato abbastanza positivo:conquistati nelle prime cinque giornate di campionato, che valgono, per ora, il