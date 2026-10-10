Il retroscena dallo spogliatoio del Lille: l'ex attaccante del Milan Giroud rivela il rapporto formale mantenuto con il tecnico Davide Ancelotti.
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Da Lilla spunta un retroscena sul rapporto tra Olivier Giroud e Davide Ancelotti. Il centravanti francese, che a settembre ha compiuto 40 anni, ha rivelato di rivolgersi al proprio allenatore dandogli del "lei", nonostante il figlio di Carlo abbia tre anni in meno di lui.
La dichiarazione di Giroud sul rapporto con Davide AncelottiL'ex attaccante del Milan ha spiegato così la propria posizione sul rispetto dei ruoli all'interno della squadra:
"Anche se sono più grande, gli do sempre del lei".
Un'abitudine mantenuta dal campione del mondo 2018 per evidenziare la gerarchia e trasmettere disciplina ai compagni più giovani del Lille, in un contesto calcistico moderno orientato verso una maggiore informalità tra atleti e staff tecnico.
Il rendimento del LilleDavide Ancelotti può contare sull'esperienza dell'ex centravanti di Arsenal, Chelsea e Milan in questo primo periodo sulla panchina del Lille. L'avvio di stagione del club in Ligue 1 è stato abbastanza positivo: 10 punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato, che valgono, per ora, il quarto posto in classifica.
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