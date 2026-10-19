Il nome di Markus Krösche torna al centro dell'attenzione in casa Milan. Dopo aver concluso la propria esperienza all’Eintracht Francoforte, il dirigente tedesco ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a chiedere di essere sollevato immediatamente dall'incarico. Una decisione maturata dopo oltre cinque anni di lavoro e successi, che potrebbe aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Il consiglio di sorveglianza del club tedesco ha accolto le richiesta di Krösche, che ha accompagnato l'addio con una lunga dichiarazione nella quale ha ripercorso gli anni trascorsi a Francoforte. Nel frattempo, il dirigente ha ripreso i contatti con il Milan, società alla quale era stato vicino già la scorsa estate.

Krösche: "Dopo cinque anni avevo bisogno di cambiare"

Nelle sue parole, Krösche ha sottolineato il valore dell'esperienza vissuta all’Eintracht, ricordando i risultati raggiunti e la crescita della società. Tra i momenti più significativi figura la conquista dell'Europa League, un traguardo che ha contribuito a rafforzare il prestigio internazionale del club.

Il dirigente ha spiegato di aver riflettuto a lungo sulla propria situazione personale e professionale, arrivando alla conclusione che fosse arrivato il momento di voltare pagina: "Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo fantastico club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all’Eintracht".

Krösche ha inoltre evidenziato l'importanza di affrontare un incarico dirigenziale con motivazione e convinzione totali. Da qui la scelta di chiedere la risoluzione immediata delle proprie funzioni, così da consentire a entrambe le parti di organizzarsi in vista del futuro.

Milan, Krösche torna un obiettivo concreto?

L’uscita di scena dall’Eintracht riporta inevitabilmente l’attenzione sul Milan. Il nome di Krösche era già stato accostato con forza al club rossonero durante l’estate, quando la società aveva valutato il suo profilo per un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell’area sportiva.

Il dirigente tedesco rappresenta una figura con esperienza nella costruzione delle squadre e nella valorizzazione dei calciatori. Il suo lavoro all’Eintracht, culminato con la vittoria dell’Europa League e con la crescita del club, ha contribuito a renderlo un profilo apprezzato nel panorama europeo.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Secondo le ultime ricostruzioni riportate dalla stampa sportiva,. La trattativa, tuttavia, non può ancora essere considerata conclusa: restano da definire gli aspetti legati all'organizzazione del lavoro e al ruolo che Krösche dovrebbe ricoprire all'interno della struttura rossonera.

Per il Milan, l'eventuale arrivo del dirigente potrebbe rappresentare un passaggio importante nel rafforzamento dell'area sportiva. Per ora, però, la situazione resta in evoluzione e saranno i prossimi sviluppi a chiarire se il nuovo capitolo della carriera di Krösche sarà davvero a Milano.