Dopo la firma di Ruben Amorim, il Milan è pronto a chiudere anche per il nuovo Head Of Football. La figura individuata da Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli è Markus Krösche, dirigente classe 1980 attualmente legato all'Eintracht Francoforte. Nonostante la resistenza del club tedesco, infastidito dal timing con cui il club rossonero è piombato sul proprio manager, la trattativa è ormai a un passo dal traguardo. A confermare l'indiscrezione è Matteo Moretto, il noto esperto di calciomercato che aveva anticipato in esclusiva il nome di Krösche.

Milan, le parole di Moretto su Krösche

“Vi confermo i passi avanti per l'arrivo di Markus Krösche, che ha già raggiunto un accordo verbale con il club rossonero. La dirigenza è fiduciosa di chiudere la trattativa in tempi brevi. L'operazione procede nonostante le resistenze e il fastidio dell'Eintracht Francoforte, irritato anche dalle tempistiche delle indiscrezioni giornalistiche. La scelta di Amorim per la panchina è legata direttamente al dirigente tedesco, che ha dato il suo personale via libera al tecnico portoghese. In queste ore la società di via Aldo Rossi è al lavoro per formalizzare e definire al 100% l'ingaggio del manager. Si tratta di una decisione strategica pianificata da tempo dal Milan”.

Milan, i migliori colpi di Krösche

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha spiegato come ilsia ormai a un passo dall'accordo totale per portarein Italia.Tra gli esempi più virtuosi della filosofia dic'èprelevato a parametro zero dal Nantes del 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno. Un'altra masterclass del dirigente tedescoè stata la gestione dell'attaccante egizianoscovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025. Restando in tema attaccanti, impossibile non nominareacquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro la scorsa estate. Non solo attaccanti,se ne intende anche di difensori ene è un esempio lampante: nel 2023 lo ha prelevato dall'Anversa per 13 milioni di euro e dopo una buona stagione in Bundesliga lo ha rivenduto al PSG per 40 milioni di euro.