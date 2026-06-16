Markus Krösche è sempre più vicino al Milan: le ultime da Matteo Moretto sulle tempistiche e sulla posizione dell'Eintracht Francoforte
Dopo la firma di Ruben Amorim, il Milan è pronto a chiudere anche per il nuovo Head Of Football. La figura individuata da Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli è Markus Krösche, dirigente classe 1980 attualmente legato all'Eintracht Francoforte. Nonostante la resistenza del club tedesco, infastidito dal timing con cui il club rossonero è piombato sul proprio manager, la trattativa è ormai a un passo dal traguardo. A confermare l'indiscrezione è Matteo Moretto, il noto esperto di calciomercato che aveva anticipato in esclusiva il nome di Krösche.
Milan, le parole di Moretto su KröscheIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha spiegato come il Milan sia ormai a un passo dall'accordo totale per portare Krösche in Italia.
“Vi confermo i passi avanti per l'arrivo di Markus Krösche, che ha già raggiunto un accordo verbale con il club rossonero. La dirigenza è fiduciosa di chiudere la trattativa in tempi brevi. L'operazione procede nonostante le resistenze e il fastidio dell'Eintracht Francoforte, irritato anche dalle tempistiche delle indiscrezioni giornalistiche. La scelta di Amorim per la panchina è legata direttamente al dirigente tedesco, che ha dato il suo personale via libera al tecnico portoghese. In queste ore la società di via Aldo Rossi è al lavoro per formalizzare e definire al 100% l'ingaggio del manager. Si tratta di una decisione strategica pianificata da tempo dal Milan”.
Milan, i migliori colpi di KröscheTra gli esempi più virtuosi della filosofia di Krösche c'è Randal Kolo Muani, prelevato a parametro zero dal Nantes del 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno. Un'altra masterclass del dirigente tedesco è stata la gestione dell'attaccante egiziano Omar Marmoush, scovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025. Restando in tema attaccanti, impossibile non nominare Hugo Ekitiké, acquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro la scorsa estate. Non solo attaccanti, Krösche se ne intende anche di difensori e Willian Pacho ne è un esempio lampante: nel 2023 lo ha prelevato dall'Anversa per 13 milioni di euro e dopo una buona stagione in Bundesliga lo ha rivenduto al PSG per 40 milioni di euro.
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