Kessie-Bennacer, che intesa! La diga africana funziona alla grande

MILAN NEWS – Tredici punti sui 15 disponibili in questo inizio di campionato post sosta forzata, battendo big come Roma, Lazio e Juventus e pareggiando – paradossalmente – contro il fanalino di coda SPAL. Il Milan è in splendida forma non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello tecnico e tattico.

Prima che il Covid-19 interrompesse il campionato si parlava molto del club rossonero come una squadra in grado di segnare poco (era il 16esimo attacco del torneo), ma ora anche questo problema sembra essere un lontano ricordo. Con 15 reti in 5 partite il Milan ha ampiamente invertito la tendenza e ora si trova al decimo posto per reti realizzate con 43.

Ma uno dei reparti che sta meglio funzionando è quello di metà campo. La coppia formata da Franck Kessie e Ismael Bennacer sta dimostrando grande affiatamento. Nel suo nuovo ruolo l’ivoriano bada meno ad offendere e molto più a mantenere la posizione, ma coi suoi muscoli e la sua corsa è riuscito ad imporsi fin da subito, nonostante il ritardo di condizione rispetto ai compagni dovuto al ritardo nel tornare dalla Costa d’Avorio causa emergenza.

Alla potenza dell’ex Atalanta si affianca la tecnica e la visione di gioco dell’algerino che dopo un paio di gare poco brillanti sta riprendendo a giocare con la stessa spettacolare classe mostrata fino a marzo, quando insieme a Theo Hernandez si giocava la palma di miglior acquisto rossonero stagionale. Il duo africano funziona molto bene e il Milan dovrà tenerne conto anche per il futuro. Nel 4-4-2 di Rangnick loro potrebbero essere il punto fermo da cui ripartire.

CASPER STYLSVIG HA PARLATO DEL MODELLO DEL FUTURO PER IL MILAN: ALTROCHE’ ARSENAL>>>