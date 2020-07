Stylsvig: “Europa, habitat naturale del Milan. Il nostro modello è il Liverpool”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato all’Associated Press dopo la firma della partnership con ROC Nation. Queste le dichiarazioni di Stylsvig:

“Abbiamo parlato con il Liverpool perché hanno seguito lo stesso percorso che stiamo attraversando ora. Stiamo lavorando molto duramente per tornare dove dovremmo essere, e da quella prospettiva, avere vinto sette Champions League ti aiuta ad aprire le porte. Giocare in Europa è l’obiettivo in cima all’agenda. È il nostro habitat naturale e dove dovremmo essere”.

Il modello del Milan, secondo Stylsvig, devono essere quindi i ‘Reds‘: “Quattro, cinque anni fa, nessuno considerava il Liverpool e guardate dove sono ora. Ovviamente giocano in un modo molto attraente. Stanno vincendo, hanno un manager fantastico, una squadra fantastica e ora stanno lavorando allo stesso modo dal punto di vista commerciale. Ci è voluto del tempo, ma il loro modello sembra funzionare”.

Sulla partnership appena siglata con ROC Nation, una delle società mondiali leader nell’intrattenimento, fondata da Jay-Z, Stylsvig ha detto: “Siamo ovviamente un marchio globale. Probabilmente ho parlato troppo nel mercato italiano negli ultimi anni e il coronavirus ci ha spinto a pensare di nuovo più a livello globale. Penso che fondere sport e divertimento potrebbe essere il modo di coinvolgere i nuovi fan. Il mondo è cambiato radicalmente e dobbiamo seguirne l’esempio. ROC Nation ci sta aiutando, sfidandoci in questo, avendo qualcuno capace di farlo”.

Senza partite giocate durante i tre mesi di chiusura della Serie A il Milan ha dovuto trovare nuovi modi di connettersi con la sua fanbase e realizzare accordi commerciali. “È stato incredibilmente impegnativo”, ha dichiarato Stylsvig. “Fondamentalmente devi ripensare il modello. Quindi una delle prime cose che abbiamo fatto è stata concentrarci molto di più su uno spazio digitale, creare contenuti e cercare di essere coinvolgenti e cercare di parlare con i nostri partner”.

Sul tema del nuovo stadio di Milano, il CFO ha concluso: "Cambierà il club", ha detto Stylsvig. "Le entrate sono incredibilmente importanti ma anche per la percezione del club".