Juventus-Milan, Pioli: “Dovremo essere imprevedibili” | PM

Durante la conferenza stampa pre Juventus-Milan, l'allenatore rossonero, Pioli, ha risposto alla nostra domanda. Ecco le sue parole.

Mancano ormai poche ore a Juventus-Milan, trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli oggi ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia. Noi di PianetaMilan.it gli abbiamo chiesto se il Milan abbia ritrovato qualcosa nell'ultimo match, quando è tornato a giocare come non gli riusciva da un po'. Ecco la risposta del Mister: "Credo che in certe situazioni non dipende tanto dagli avversari, ma da noi. Per giocare in velocità bisogna fare tanto movimento, la palla si muoveva velocemente, abbiamo fatto aprire i nostri avversari e dovremo farlo anche domani. Dovremo cercare di muoverci bene. Mi piacciono i giocatori che non danno punti di riferimento. Loro hanno una difesa ben piazzata, dobbiamo riuscire a essere imprevedibili". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>