Milan, Ibrahimovic in serata a Riyadh. Ma in mattinata è successo questo

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, atteso tra qualche ora in Arabia Saudita. Facciamo il punto

La versione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come il Milan - giunto ieri a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana, abbia festeggiato le ultime ore del 2024 presso l'hotel 'Hilton' della città, dove è giunto intorno alle ore 23:00.