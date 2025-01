Calciomercato – Milan su Kolo Muani, ma ci sono due seri ostacoli

Calciomercato Milan - Che bagarre per Kolo Muani! — Kolo Muani, allora, passò all'Eintracht Francoforte e, da lì, appena un anno più tardi, è tornato nella Ligue 1 francese, per indossare la maglia del PSG, in cambio di ben 95 milioni di euro. Nella Capitale, però, non è mai riuscito ad imporsi e, ora, nella sessione invernale di calciomercato, potrebbe cambiare aria.

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha confermato come il Milan abbia chiesto informazioni per Kolo Muani ma, al contempo, rivelato anche come ci siano due seri ostacoli ai negoziati: concorrenza spietata e stipendio fuori dai parametri della società meneghina.

"Tanti club hanno chiesto informazioni per Kolo Muani, che è pronto a lasciare il PSG a gennaio", ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Manchester United, Chelsea, Milan, Bayern Monaco, RB Lipsia, Juventus, Tottenham, Arsenal e Galatasaray stanno monitorando l'attaccante".

"Ha uno stipendio elevato - 8 milioni di euro all'anno -; il PSG non ha intenzione di coprirne una parte". Bisognerà capire, dunque, chi tra questi club sarà disponibile ad investire così tanto anche solo per prenderlo in prestito. Obiettivamente, che sia il Milan la vediamo alquanto complicato.