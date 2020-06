Juventus-Milan, i convocati di mister Pioli: assente Musacchio

MILAN NEWS – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Juventus in programma domani sera alle ore 21.00. Assente Mateo Musacchio per un’infiammazione alla caviglia.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.

Queste, invece, le dichiarazioni di mister Pioli alla viglia del match>>>

