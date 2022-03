Juventus, Dybala arrivato in procura in veste di persona informata sui fatti

Paulo Dybala si è recato pochi minuti fa presso la Procura di Torino in merito ai fatti che riguardano l'attualità della Juventus

Novità in merito all'Inchiesta Prisma che ha come protagonista la Juventus. I calciatori bianconeri verranno convocati dalla Procura di Torino per essere interrogati sull'indagine che riguarda gli accordi con il club di Agnelli per rinviare il pagamento di quattro mensilità di stipendi nella stagione 2019/2020. Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', il primo dei giocatori ad essere stato convocato è Paulo Dybala, il quale si è recato proprio pochi minuti fa presso la Procura. L'argentino, che non è impegnato con la sua Nazionale, ha deciso di recarsi subito in sede per chiarire il prima possibile la sua posizione. Ovviamente toccherà sentire anche gli altri calciatori e i diversi procuratori coinvolti.