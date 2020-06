Jovic fa arrabiare il Real Madrid: foto postata e poi rimossa dai social

ULTIME NEWS – Il comportamento di Luka Jovic fuori dal campo sta facendo discutere in questi ultimi mesi. L’ultima foto postata sui social ha fatto arrabbiare e non poco il Real Madrid. L’attaccante ha partecipato ad un barbecue con amici, e fin qui nulla di illegale. Anzi, in Spagna sono consentiti assembramenti con meno di 10 persone, ma il problema riguarda il suo infortunio.

Nella foto postata (in alto) e poi rimossa – probabilmente per via di un ammonimento del club madrileno – Jovic è abbracciato ad un amico mentre sforza il piede infortunato. Il serbo ha subito qualche settimana fa una frattura al calcagno del piede destro. Tale infortunio necessita assoluto riposo affinché guarisca al 100%, cosa che il giocatore non starebbe osservando come dimostra la foto.

Jovic è da settimane accostato al Milan per il futuro, ma se i comportamenti saranno questi, rischia di essere poco ben voluto dai rossoneri e dallo stesso Ralf Rangnick che lo stima e conosce bene vista la sua esperienza in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte. La sua stagione al Real Madrid è stata oltremodo deludente, ed un addio nel corso della prossima estate pare scontato o quasi.

