Joao Felix, campione d’Europa (a sorpresa): un trofeo che lo lega al Chelsea

E come se non bastasse, in questo successo c'è anche un po' di Milan. Nella lista dei nomi di questa impresa leggendaria, infatti, spunta anche quello di un giocatore che, nella stessa stagione, ha vestito anche la maglia rossonera: Joao Felix. L'attaccante portoghese, nella prima parte dell'annata 2024/25, ha lasciato il suo segno con il Chelsea in Conference League, totalizzando ben 5 presenze e 4 reti, un piccolo contributo prima del suo passaggio al Milan a gennaio.