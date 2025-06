Jeda: “Fossi nella Juve, terrei Vlahovic e rinforzerei il centrocampo”

Per il momento non si può parlare di vere e proprie trattative tra il Milan e il serbo. Anche perché nelle idee del Diavolo dovrà arrivare un profilo di livello, alternativo a Gimenez e non una semplice controfigura. Per Vlahovic entra in ballo non solo l'aspetto tecnico, ma anche la conoscenza pregressa con Allegri. In questo caso lo scoglio non sarebbe il cartellino, ma l'ingaggio-monstre da 12 milioni. Occhio però alla concorrenza del Fenerbahçe.