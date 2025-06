Javi Guerra gioca questa sera con l’U21: il Milan lo sta puntando

In tutte e due le gare, Javi Guerra è stato tra i migliori in campo: questa sera, per tutti i tifosi rossoneri interessati al suo talento, è una buona occasione per vederlo all'opera, con la gara che sarà trasmessa dalle reti Rai. E il club rossonero avrà senz'altro gli occhi puntati sulla gara per uno degli obiettivi più interessanti del suo calciomercato estivo.