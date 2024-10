Portogallo-Italia Under 20 1-1: tre i rossoneri protagonisti

Nel match valido per la 4ª giornata dell’U20 Elite League, l'Italia Under 20 ha ottenuto un pareggio per 1-1. Presenti in campo 3 rossoneri

Redazione 15 ottobre 2024 (modifica il 15 ottobre 2024 | 10:16)

Nel match valido per la 4ª giornata dell’U20 Elite League, l'Italia Under 20 ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Portogallo, grazie anche al prezioso contributo di tre giovani talenti del Milan. Bakoune e Bartesaghi hanno messo in mostra le loro qualità, partendo titolari e disputando l'intera gara, mentre Zeroli, capitano del Milan Futuro, è subentrato al 55' e ha sfiorato il gol del possibile 2-1.