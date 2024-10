CALCIOMERCATO MILAN

La pausa Nazionali è agli sgoccioli, il campionato di Serie A sta per ricominciare ma il Milan, in questi giorni, è rimasto concentrato anche e soprattutto sui temi di calciomercato. In Via Aldo Rossi, infatti, i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada - con la supervisione del Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimović - si sono già portati avanti con il lavoro in vista delle sessioni di trattative che verranno. Tanto a gennaio quanto a giugno 2025, infatti, il Diavolo ha intenzione di mettere a segno colpi importanti.