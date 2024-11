L'Italia Under 20 è pronta per tornare in campo per il quinto e il sesto impegno in Elite League: gli Azzurrini di Bernardo Corradi avranno un doppio impegno in programma venerdì 15 novembre alle 16 a Bialystok e martedì 19 novembre alle 14 nel centro sportivo della Fiorentina segna l'inizio dell'avventura di Leonardo Bonucci in qualità di assistente tecnico di Corradi. Ecco la lista dei convocati: del Milan presenti Torriani, Bartesaghi, Bakoune e Zeroli.