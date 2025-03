Italia Under 19, 1-1 con la Lettonia: Camarda incide, ma non segna

Dopo aver concluso a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 8 nella prima fase, l’ Italia Under 19 affronta ora la seconda fase delle qualificazioni. Oltre alla Lettonia, gli azzurrini sfideranno la Spagna e la Francia nel corso della settimana. I giovani azzurri hanno pareggiato la gara di oggi contro la Lettonia per 1-1 : primo gol dell'Italia con Ekhator poi il pareggio degli ospiti nel secondo tempo a pochi minuti dalla fine con Joksts. In campo per il Milan tre giovani rossoneri: Camarda, Magni e Liberali . I primi due hanno giocato tutta la partita, per Liberali pochi minuti.

Italia Under 19, Camarda: spunti e pericolosità contro la Lettonia. Giallo che pesa

L'Italia Under 19 è stata molto sfortunata: un paio di pali e tantissimi occasioni, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri hanno cercato di gestire. Buona prestazione di Magni nel complesso. Francesco Camarda è stato molto pericoloso nel primo tempo, mettendo in apprensione la difesa della Lettonia. Una serpentina iniziale fermata in area (rigore che sembrava solare non fischiato). Poi altre buone azioni e un giallo per simulazione (ammonizione pesante perché diffidato, salterà la Spagna). Per Liberali qualche spunto nei pochi minuti in campo.