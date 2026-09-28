Davide Bartesaghi protagonista con l'Italia U21: gol nel netto 10-0. Spazio anche a Cisse e Camarda
Errori in difesa e poco in attacco: la sintesi di Milan-Benfica 0-2 | Video
Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell'Italia under 21 in vista dei prossimi europei. Come riferito dal sito ufficiale della FIGC, gli azzurrini hanno battuto con un netto 10-0 la Primavera dello Spezia nell'ultima amichevole disputata prima della partenza per l'Armenia. Un altro test decisamente positivo dopo il 15-0 contro la Primavera dell'Empoli.
Milan, a segno anche BartesaghiLa prima settimana di lavoro si chiude dunque con delle indicazioni molto importanti e anche con la possibilità per lo staff tecnico di concedere minuti a tutti gli elementi a disposizione. Tra i vari protagonisti spiccano anche Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda, tutti e tre giovani giocatori del Milan.
L'Italia è partita con il 4-3-3, affidandosi a Mascardi tra i pali e alla coppia Comuzzo-Chiarodia al centro della difesa mentre, in avanti, spazio a Cisse supportato da Liberali e Koleosho. Proprio quest'ultimo ha segnato dopo appena quattro minuti con una conclusione sul secondo palo. Al nono minuto è arrivato il raddoppio di Faticanti mentre, due minuti più tardi, Ndour ha firmato il tre a zero.
Nella parte finale del primo tempo si è preso la scena l'ex rossonero Liberali, segnando una doppietta tra il 26º al 35esimo minuto. Nella ripresa sono arrivati numerosi cambi: al 52º ha segnato Davide Bartesaghi, con un tiro che ha sorpreso il portiere sul primo palo. Nel finale sono arrivate le reti di Lipani, Fini, Cherubini e Moruzzi, che hanno fissato il punteggio su 10-0.
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