Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell'Italia under 21 in vista dei prossimi europei. Come riferito dal sito ufficiale della FIGC, gli azzurrini hanno battuto con un netto 10-0 la Primavera dello Spezia nell'ultima amichevole disputata prima della partenza per l'Armenia. Un altro test decisamente positivo dopo il 15-0 contro la Primavera dell'Empoli.

Milan, a segno anche Bartesaghi

La prima settimana di lavoro si chiude dunque con delle indicazioni molto importanti e anche con la possibilità per lo staff tecnico di concedere minuti a tutti gli elementi a disposizione. Tra i vari protagonisti spiccano anche, tutti e tre giovani giocatori del Milan

L'Italia è partita con il 4-3-3, affidandosi a Mascardi tra i pali e alla coppia Comuzzo-Chiarodia al centro della difesa mentre, in avanti, spazio a Cisse supportato da Liberali e Koleosho. Proprio quest'ultimo ha segnato dopo appena quattro minuti con una conclusione sul secondo palo. Al nono minuto è arrivato il raddoppio di Faticanti mentre, due minuti più tardi, Ndour ha firmato il tre a zero.

Nella parte finale del primo tempo si è preso la scena l'ex rossonero Liberali, segnando una doppietta tra il 26º al 35esimo minuto. Nella ripresa sono arrivati numerosi cambi: al 52º ha segnato Davide Bartesaghi, con un tiro che ha sorpreso il portiere sul primo palo. Nel finale sono arrivate le reti di Lipani, Fini, Cherubini e Moruzzi, che hanno fissato il punteggio su 10-0.