Italia, pre-convocati all’Europeo: partite oggi le vaccinazioni / News

Partono oggi le vaccinazioni per i giocatori dell'Italia pre-convocati all'Europeo da Roberto Mancini. Scelti due hub per l'occasione

Partono oggi le vaccinazioni per i giocatori della Nazionale di Roberto Mancini. La FIGC ha scelto due hub (uno allo Spallanzani di Roma, l'altro alla clinica Humanitas di Milano) per permettere ai pre-convocati dell'Italia di sottoporsi alla prima dose di 'Pfizer'. Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb' in quel di Roma saranno vaccinati i calciatori di Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli che sono: Mancini, Cristante, Pellegrini, Spinazzola, Lazzari, Immobile, Acerbi, Biraghi, Castrovilli, Meret, Insigne, Di Lorenzo e Politano.