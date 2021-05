Calciomercato – Dalla Spagna: Lucas Vazquez accetta il Milan / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Dalla Spagna sono sicuri: se non rinnoverà con il Real Madrid, Lucas Vazquez si accaserà al Milan

Il futuro di Lucas Vazquez è sempre più in bilico. Lo spagnolo, nei mesi scorsi, è stato spesso accostato al Milan come possibile arrivo a parametro zero. Il suo contratto, infatti, scadrà il prossimo giugno, con il Real Madrid che non ha ancora mosso nessun passo concreto per prolungargli in contratto. Cosa accadrà nei prossimi mesi dunque? Secondo quanto riferisce il noto quotidiano spagnolo 'AS' Vazquez avrebbe rifiutato una proposta dell'Atletico Madrid. Il suo futuro appare chiaro: l'esterno destro avrebbe accettato la proposta del Milan. Se non dovesse arrivare il rinnovo con il Real Madrid, dunque, questa dovrebbe essere l'unica possibile alternativa. Quante occasioni di mercato per il Milan! Tra sogni e obiettivi, ecco gli svincolati che farebbero comodo