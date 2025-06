L'infortunio di Kean aggiunge un'ulteriore preoccupazione per Spalletti, che deve già fare i conti con altre assenze importanti. Il CT sarà chiamato a rivedere i suoi piani per il reparto offensivo, sperando di trovare soluzioni efficaci per affrontare al meglio le prossime sfide e continuare il percorso di qualificazione al Mondiale.