Mancano ormai pochissime ore all'inizio di Italia-Belgio, sfida valida per la Nations League in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma e che segnerà il via al secondo capitolo ufficiale dell'era Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Il Commissario Tecnico ha definito la lista di 23 convocati tra titolari e panchina, sciogliendo quelli che erano gli ultimi dubbi di formazione condizionati anche da alcuni problemi dell'ultimo minuto.

Italia, i convocati di Mancini

La novità riguardail trequartista italiano, all'inizio indicato per una maglia da titolare, non è al meglio e si sederà in tribuna assieme ad altri 10 esclusi, tra cui lo squalificato Bastoni. Con l'assenza dell'ex calciatore della Roma, salgono le quote diper completare il tridente. Il reparto avanzato dovrebbe vedere la presenza dal primo minuto della coppia formata daconcome alternativa pronta subentrare a partita in corso.

Prima della partita, inoltre, ci sarà un minuto di raccoglimento per la scomparsa di due leggende del calcio italiano: Franco Baresi e Sandro Mazzola, bandiere ed Milan ed Inter. Ecco, di seguito, la lista dei calciatori a disposizione per il match di stasera:

Portieri:

Donnarumma,

Carnesecchi,

Vicario.

Difensori:

Kayode,

Ahanor,

Calafiori,

Coppola,

Scalvini,

Di Lorenzo,

Mancini.

Centrocampisti:

Romano,

Mandragora,

Tonali,

Doumbia,

Zoma,

Frattesi,

Barella.

Attaccanti:

Pio Esposito,

Kean, Raspadori,

Scamacca,

Maldini,

Cambiaghi,

Zaniolo.

In tribuna, invece, troveremo: