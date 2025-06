Inzaghi lascia il Pisa: “Il mio cuore avrà un pezzetto nerazzurro”

"E con oggi si chiude un’annata straordinaria con il Pisa! Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza eccezionale meritava e sono grato per l’affetto ed il supporto che ci ha trascinati tutti insieme in cima! Siamo entrati, tutti assieme, nella storia incancellabile e aver raggiunto la serie A dopo così tanti anni deve renderci tutti fieri.