Inter, Zhang attacca: ‘Dal Pino, sei un pagliaccio. Vergognati’

ULTIME NEWS – Furia Steven Zhang contro Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Il presidente dell’Inter ha pesantemente attaccato Dal Pino per il suo modo di gestire l’emergenza coronavirus e di non rispettare, a parere del numero uno interista, la salute pubblica. Ecco la traduzione della sua ‘Instagram story’ pubblicata pochi minuti fa:

“Giochi con il calendario mettendo sempre la salute pubblica in secondo piano. Sei probabilmente il più oscuro e grande pagliaccio che io abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? Cos’altro? Qual è il tuo prossimo passo? Ed ora parli di sportività e competizione leale? Che ne dici se non proteggiamo i nostri giocatori ed allenatori e gli chiediamo di giocare per te 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, no stop? Sì, sto parlando a te. Al nostro Presidente di Lega, Paolo Dal Pino. Vergognati! È tempo di alzarsi e di assumerti le tue responsabilità. Questo è ciò che facciamo nel 2020! Chiunque nel mondo, non importa se sia tifoso dell’Inter, della Juventus, o che non tifi proprio, deve essere salvaguardato! Questa è la cosa più importante per te, per la tua famiglia, per la nostra società”.

Intanto ecco qual è la nuova proposta per il recupero dei match dello scorso weekend, continua a leggere >>>

