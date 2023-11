Inter, rinvio dell’udienza per Steven Zhang: era già successo a luglio

Altro rinvio dell'udienza per Steven Zhang, presidente dell'Inter, dopo che già a luglio c'era stato un posticipo. Il numero uno del club nerazzurro, come noto, si trova nel bel mezzo di una causa per i 300 milioni non pagati nei confronti di alcuni creditori, tra cui China Construction Bank Corporation. Dopo il rinvio dell'udienza ad Hong Kong ieri si sarebbe dovuta tenere quella a Milano.