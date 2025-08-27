Inter, l’ex presidente Moratti ricoverato in terapia intensiva

La presidenza di Moratti all'Inter—
Moratti prelevò l'Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini. La proprietà della società nerazzurra restò nelle sue mani fino al 2013, quando passò nelle mani di Erick Tohir. Tuttavia, Moratti rimase presidente onorario fino al 2014.
Durante il corso di tutta la sua presidenza, sono stati indimenticabili gli scontri nei derby con il Milan, la cui proprietà era nelle mani di Silvio Berlusconi. Insomma, si è vissuta un'epoca in cui entrambe le squadre di Milano erano molto forti e grandi.
