Inter, l'ex presidente Moratti ricoverato in terapia intensiva
Secondo quanto riporta Gazzetta.it, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è stato ricoverato in terapia intensiva per una polmonite
Secondo quanto riporta Gazzetta.it, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite. In questo momento Moratti si trova presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. La situazione non dovrebbe essere oltremodo critica. Ad ogni modo, i medici hanno dovuto intubarlo poiché non riusciva a respirare autonomamente.

Il maggio scorso Moratti ha compiuto 80 anni. Questo suo compleanno così importante era stato celebrato con una festa a sorpresa - secondo la rosea. Alla festa avevano partecipato molti dei suoi ex calciatori. Tra questi, si menzionano gli ex Milan Vieri, Ronaldo e Pirlo.

La presidenza di Moratti all'Inter

Moratti prelevò l'Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini. La proprietà della società nerazzurra restò nelle sue mani fino al 2013, quando passò nelle mani di Erick Tohir. Tuttavia, Moratti rimase presidente onorario fino al 2014.

Durante il corso di tutta la sua presidenza, sono stati indimenticabili gli scontri nei derby con il Milan, la cui proprietà era nelle mani di Silvio Berlusconi. Insomma, si è vissuta un'epoca in cui entrambe le squadre di Milano erano molto forti e grandi.

