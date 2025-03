“Inter? L’avevamo ripresi, ma siamo indietro”: Raimondo sui ricavi UEFA del Milan

“Probabilmente l’Inter quest’anno arriverà a 430/450 mln di ricavi fissi al netto delle plusvalenze. Noi siamo indietro più o meno di 50 mln, differenza da ascrivere quasi completamente ai differenti percorsi europei. E il prossimo anno la differenza al netto delle plusvalenze sarà ancora più accentuata perché noi non giocheremo la CL. La forbice al 30 giugno 2026 potrebbe superare anche i 70 mln al netto delle plusvalenze, questo grazie al mondiale per club, e ammesso che l’Inter continui ad arrivare tra ottavi e quarti di CL anche nella stagione 2025/26. Prova del fatto che il nostro fatturato (ma pure quello delle altre italiane) dipende ancora tantissimo dai ricavi UEFA.

Eravamo riusciti a riprenderli, ma purtroppo la zoppicante gestione sportiva di RedBird ci ha fatto tornare indietro. Responsabilità da ascrivere completamente alla metodologia con cui si è voluta gestire la parte sportiva, che evidentemente non ha portato i risultati sperati e che recentemente è stata oggetto del viaggio di Furlani negli USA.

C’è bisogno di una sterzata perché il Milan ha necessità di tornare a diventare altamente competitivo in Italia e in Europa. E per farlo bisogna cambiare registro… a partire dai piani alti.”