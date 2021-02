Inter, Lautaro: “Dobbiamo preparare bene il derby”

Lautaro: “Se vogliamo continuare ad essere primi dobbiamo preparare bene il derby”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Lazio, Lautaro Martinez ha commentato la vittoria dei nerazzurri e pensa già al derby. "Sono contento perché lavoriamo tanto per essere là davanti e questo ci fa piacere. Abbiamo fatto una grande partita da squadra. Come ha detto Conte è un punto di partenza. E' la prima volta che siamo davanti a tutti e se vogliamo continuare ad essere primi dobbiamo preparare bene il derby".