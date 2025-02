Inter, infortunio per Sommer: ecco quanto dovrà stare fuori il portiere

Infortunio per Yann Sommer, portiere svizzero dell'Inter: l'ex Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach sarà assente nelle prossime partite

L' Inter ha comunicato, in una nota ufficiale, come Yann Sommer si sia sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra del portiere svizzero.

Nei prossimi giorni, ha evidenziato il club nerazzurro, sarà deciso il tipo di terapia da seguire. Secondo indiscrezioni, però, l'ex estremo difensore di Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach, classe 1988, dovrà stare fuori per circa 20-30 giorni. Chance da titolare, dunque, per Josep Martínez, che i nerazzurri avevano prelevato la scorsa estate dal Genoa. LEGGI ANCHE: Rivoluzione Milan, il calciomercato estivo può spazzare via anche Leao >>>