Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito di un'inchiesta legata a un giro di prostituzione minorile. Il difensore dell'Inter ha ricevuto un avviso di garanzia e verrà interrogato nei prossimi giorni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il calciatore nerazzurro avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. Il nome del giocatore è emerso dagli accertamenti condotti sulla società "Ma.De" di Cinisello Balsamo, che secondo l'accusa operava come agenzia di escort per organizzare eventi e incontri destinati a clienti con alta disponibilità economica, inclusi diversi atleti professionisti.

Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile

Altri tre giocatori convocati in qualità di testimoni

Le parole del legale di Bastoni

"Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L'invito a comparire per venerdi' 3 luglio e' 'al buio', non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm".

Gli atti dell'indagine, coordinata dall'aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro insieme alla, evidenzierebbero contatti tra un collaboratore dell'agenzia e la minorenne per favorire l'incontro con il calciatore. In particolare, gli investigatori si stanno concentrando su unaLa dinamica dei fatti presenta tuttavia elementi ancora da chiarire: la ragazza, ascoltata in qualità di testimone,Le fiamme gialle hanno notificato inviti a rendere sommarie informazioni ad altri tre calciatori che non sono indagati. Si tratta di. I tre giocatorie verranno ascoltati dal magistrato inquirente esclusivamente nella veste di testimoni, con l'obiettivo di raccogliere elementi utili a ricostruire il presunto circuito gestito dall'agenzia milanese.

Lo dice all'AGI l'avvocato Salvatore Scuto che difende Alessandro Bastoni nell'inchiesta in cui e' indagato per prostituzione minorile.