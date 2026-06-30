Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile

Alessandro Bastoni è iscritto nel registro degli indagati per prostituzione minorile: nei prossimi giorni il difensore dell’Inter sarà interrogato
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Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito di un'inchiesta legata a un giro di prostituzione minorile. Il difensore dell'Inter ha ricevuto un avviso di garanzia e verrà interrogato nei prossimi giorni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il calciatore nerazzurro avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. Il nome del giocatore è emerso dagli accertamenti condotti sulla società "Ma.De" di Cinisello Balsamo, che secondo l'accusa operava come agenzia di escort per organizzare eventi e incontri destinati a clienti con alta disponibilità economica, inclusi diversi atleti professionisti.
Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorileGli atti dell'indagine, coordinata dall'aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro insieme alla Guardia di Finanza, evidenzierebbero contatti tra un collaboratore dell'agenzia e la minorenne per favorire l'incontro con il calciatore. In particolare, gli investigatori si stanno concentrando su una conversazione risalente al giugno del 2020. La dinamica dei fatti presenta tuttavia elementi ancora da chiarire: la ragazza, ascoltata in qualità di testimone, avrebbe negato la consumazione di qualsiasi rapporto sessuale con Bastoni.
Altri tre giocatori convocati in qualità di testimoniLe fiamme gialle hanno notificato inviti a rendere sommarie informazioni ad altri tre calciatori che non sono indagati. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. I tre giocatori non risultano iscritti nel registro degli indagati e verranno ascoltati dal magistrato inquirente esclusivamente nella veste di testimoni, con l'obiettivo di raccogliere elementi utili a ricostruire il presunto circuito gestito dall'agenzia milanese.
Le parole del legale di Bastoni
"Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L'invito a comparire per venerdi' 3 luglio e' 'al buio', non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm".
Lo dice all'AGI l'avvocato Salvatore Scuto che difende Alessandro Bastoni nell'inchiesta in cui e' indagato per prostituzione minorile.
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