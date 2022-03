Insulti razzisti a Maignan: nessuna sanzione dal Giudice Sportivo

Dal Giudice Sportivo non è arrivata nessuna sanzione per il Cagliari per quanto successo a Mike Maignan, estremo difensore del Milan

Il Giudice Sportivo non ha preso alcuna decisione per quanto avvenuto in Cagliari-Milan. Mike Maignan, estremo difensore rossonero, ha subito insulti razzisti provenienti dalla Curva Sud cagliaritana. Nonostante il parapiglia finale e il post del giocatore su Instagram, il Giudice Sportivo non ha preso alcuna decisione. Si attendono dunque le indagini da parte della Procura Figc, che ha aperto un'inchiesta per quanto accaduto alla Sardegna Arena. Vedremo cosa succederà, ma certamente è arrivato il momento di usare il pugno di ferro, perchè è inaccettabile che succeda ancora tutto questo in uno stadio nel 2022.