Calciomercato Milan – Esterno offensivo, ecco l’ultima idea di Maldini

Grandi manovre in vista, in casa Milan, per la sessione estiva di calciomercato che scatterà al termine dell'attuale stagione. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, dovrà operare in entrata per rinforzare tutti i reparti dell'organico di mister Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di consegnare all'allenatore, ai nastri di partenza del nuovo anno, una squadra ancora più forte per essere competitivo anche in Champions League, oltre che in Serie A. Qualcosa andrà fatta, senza dubbio, sulla trequarti, dove ci sono un paio di lacune da colmare.