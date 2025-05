Inchiesta Inter e Milan, altri sette arresti: c’è anche l’ex socio di Maldini

Ci sarebbero stati altri sette arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan. Questo quanto riferito da 'SkyTG24', in un articolo pubblicato in mattinata sul proprio sito ufficiale. Cinque di queste persone, si legge, hanno subito il trasferimento in carcere, mentre le restanti due si trovano agli arresti domiciliari. Tra i nuovi arrestati figura anche Mauro Russo, ex socio di Paolo Maldini e Christian Vieri, entrambi comunque totalmente estranei alle indagini. Lo stesso Russo avrebbe estorto per circa due anni 4000 euro al mese a Gherardo Zaccagni, che gestiva i parcheggi fuori dallo stadio San Siro.