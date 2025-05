Inchiesta doppia curva, maxi-condanne in vista per gli ultras di Milan ed Inter

Riflettori puntati sul carcere di San Vittore: il PM di Milano, Paolo Storari, ha richiesto delle pene molto severe per i capi delle curve di Milan ed Inter. Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano, rischia ben 10 anni di carcere. Lucci infatti, è accusato di aver organizzato il tentato omicidio di un altro ultrà, Enzo Aghinelli, e per associazione a delinquere con il fine legato a delle aggressioni ed estorsioni. Al suo fianco un altro nome, quello di Daniele Cataldo, il 'braccio destro' di Lucci, per il quale è stata chiesta la stessa pena: 10 anni di reclusione.

Inchiesta ultras, richieste maxi-condanne per gli esponenti delle curve di Milan ed Inter

Ma anche sul fronte nerazzurro le cose non vanno di certo meglio. Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord nerazzurra e ora collaboratore di giustizia, rischia 9 anni di carcere. Le accuse per lui sono doppie: l'omicidio di Bellocco,altro ultrà nerazzurro immischiato con l'Ndrangheta, avvenuto a settembre, e associazione a delinquere di stampo mafioso. L'ultima pena è quella chiesta per Marco Ferdico, altro leader della Nord: per lui chiesti 8 anni.