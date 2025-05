Milan, Tare è il DS perfetto per Camarda e compagni: ecco il motivo

Il fatto che Igli Tare abbia inserito questi tre talenti del Milan nella top 11 dei giovani italiani è un buonissimo segnale e fa ben sperare. Innanzitutto per la loro crescita, dal momento in cui il dirigente albanese avrà un occhio di riguardo per loro considerandoli già tra i migliori nel panorama calcistico del Bel Paese. Non solo, perché anche il progetto Milan Futuro, fallito sotto la guida dell'accoppiata Zlatan Ibrahimovic-Jovan Kirovski, potrebbe prendere una piega diversa e magari lottare per altri traguardi nel corso della prossima stagione. Insomma, l'ex Lazio sembra essere il DS perfetto per questi giovani rampanti. Le premesse sono buone, sperando che il futuro ci possa dar ragione.