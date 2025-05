Milan, Filippo Galli: 'Camarda, anno perso. Ha tutto il tempo ma ...'

"È un argomento scomodo. Penso che abbia perso un anno. È vero che le esperienze se si è bravi si riescono sempre ad indirizzare nella direzione giusta. Camarda è stato spostato da una squadra all'altra, si è perso il fatto di non avergli fatto giocare il numero necessario di partite per vederlo ai playoff. Non giochi nella primavera, sei nel Milan Futuro ma ne ha bisogno la prima squadra. Vai e stai in panchina. Bisogna capire che prospettive gli hanno dato, come gli hanno parlato. Ci vorrebbe una persona che faccia una sorte di coordinamento tecnico tra queste categorie. Per non disperdere il patrimonio della società. L'obiettivo è fare i migliori risultati possibili, ma non devi creare problemi nello sviluppo e nella crescita dei giocatori più giovani e talentuosi. Non si è perso tutto, Camarda rimane ancora un 2008 e ha tutto il tempo. Le traiettorie di carriera non sono lineari".