Il ritorno di Paratici al Tottenham, Milan fuori gioco: il futuro dell’italiano è incerto

Il tanto atteso trasferimento di Fabio Paratici al Milan è saltato. Nonostante un accordo iniziale sembrasse quasi chiuso, ulteriori colloqui con l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani , hanno fatto naufragare l’operazione. Il Milan ora sembra orientato verso altre soluzioni, con contatti in corso con Tony D’Amico e Igli Tare per definire il futuro della direzione sportiva.

Paratici, addio al Milan: il Tottenham prepara il suo ritorno

Paratici, tuttavia, non ha intenzione di restare lontano dal calcio per molto. Come anticipato da diverse fonti, l’italiano potrà tornare a lavorare a partire da luglio, quando scadrà la sua sospensione dalla FIFA. Il Tottenham, il club che l’ha visto protagonista in passato, sta già preparando il terreno per il suo ritorno, con Daniel Levy che ha avuto colloqui diretti con l’ex direttore sportivo. Secondo le informazioni raccolte da TBR Football, la dirigenza del Tottenham è pronta a riaccogliere Paratici, visto l’ottimo lavoro svolto durante la sua prima esperienza al club, quando ha portato a Londra giocatori come Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Pedro Porro, Destiny Udogie e Djed Spence.