Il Milan partecipa al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Igor Protti, ex storico attaccante venuto a mancare all'età di 58 anni
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Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti. L’ex attaccante italiano si è spento a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore che era peggiorato negli ultimi mesi. Lo ‘Zar’, aveva affrontato il percorso clinico mostrando una spiccata umanità. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso 25 maggio, in occasione del matrimonio della figlia. Anche il Milan, che lo ha incrociato sul terreno di gioco in numerose occasioni, ha espresso il proprio cordoglio pubblico attraverso una nota condivisa sui propri canali ufficiali.
I messaggi della famiglia di Igor ProttiLa famiglia ha diffuso un comunicato attraverso i canali ufficiali di Protti, includendo un suo messaggio di commiato.
“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.
Il cordoglio del MilanAnche il Milan ha voluto omaggiare la memoria dell'ex calciatore pubblicando il seguente messaggio di vicinanza:
“AC Milan ricorda con affetto Igor Protti, grande attaccante e leale avversario. Tutto il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore“.
Il bilancio di Protti contro il MilanNel corso della sua carriera professionistica con le maglie di Bari, Lazio, Napoli e Livorno, Protti ha sfidato il Milan in 9 occasioni complessive. Il bilancio statistico personale contro il club di via Aldo parla di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, senza mai essere riuscito a realizzare una rete contro i rossoneri.
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