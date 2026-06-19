Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti. L’ex attaccante italiano si è spento a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore che era peggiorato negli ultimi mesi. Lo ‘Zar’, aveva affrontato il percorso clinico mostrando una spiccata umanità. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso 25 maggio, in occasione del matrimonio della figlia. Anche il Milan, che lo ha incrociato sul terreno di gioco in numerose occasioni, ha espresso il proprio cordoglio pubblico attraverso una nota condivisa sui propri canali ufficiali.

I messaggi della famiglia di Igor Protti

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

Il cordoglio del Milan

“AC Milan ricorda con affetto Igor Protti, grande attaccante e leale avversario. Tutto il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore“.

Il bilancio di Protti contro il Milan

Laha diffuso unattraverso i canali ufficiali di, includendo un suo messaggio di commiato.Anche ilha voluto omaggiare la memoria dell'ex calciatore pubblicando il seguente messaggio di vicinanza:Nel corso della sua carriera professionistica con le maglie di Bari, Lazio, Napoli e Livorno,ha sfidato ilin 9 occasioni complessive. Il bilancio statistico personale contro il club di via Aldo parla disenza mai essere riuscito a realizzare una rete contro i rossoneri.